In Öhringen (Hohenlohekreis) soll am 26. Januar die traditionelle Einkehrkirche beginnen. Allerdings unter Corona-Bedingungen im Kreuzgang der Stiftskirche, so die Geschäftsführerin des Kreisdiakonieverbandes Hohenlohekreis, Elisabeth Ernst. "Wir starten die Einkehrkirche am Dienstag als To-Go Einkehrkirche, dann soll es zwei Wochen lang vier warme Mahlzeiten zum Mitnehmen geben, außerdem planen wir musikalische Leckerbissen in der Kirche und eine kleine Andacht, damit auch die kulturellen und spirituellen Elemente nicht zu kurz kommen", so Ernst.