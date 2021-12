Einkehrkirche wird "to go"

Die Einkehrkirche in Öhringen (Hohenlohekreis) Ende Januar wird wegen Corona erneut in einer "to go"-Form stattfinden. Das hat der Diakonieverband Hohenlohekreis bestätigt. Gemütlich beieinandersitzen, gemeinsam essen und plaudern, all das wird auch in diesem Winter nicht möglich sein. Zu groß ist die Ansteckungsgefahr. Die Organisatoren haben deswegen entschieden: Vom 31. Januar bis 11. Februar wird es an der Spitalkirche jeweils montags, mittwochs und freitags Essen zum Abholen und mit nach Hause nehmen geben - Einkehrkirche "to go". Dieses Konzept hatte sich schon im vergangenen Winter bewährt und war gut angenommen worden.