In Öhringen (Hohenlohekreis) öffnet die Einkehrkirche in diesem Jahr an vier Tagen. Neben einer warmen Mahlzeit fehlt wegen Corona jedoch das Wichtigste: menschliche Kontakte.

Kurz nach 12 Uhr am Dienstagmittag verlassen die ersten Gäste mit einer Tüte eingepackter Gulaschsuppe das Gebäude. "Einkehrkirche To-Go" lautet das Motto in diesem Jahr beim Kreisdiakonieverband Hohenlohekreis. Normalerweise werden in der Öhringer Einkehrkirche rund 100 Essen pro Tag ausgegeben, in diesem Jahr wurde die Hälfte vorbereitet. Die Zielgruppe waren dieses Mal weniger Senioren, die die Gesellschaft von anderen schätzen, sondern Menschen, die tatsächlich eine warme Mahlzeit brauchen können, weil das Geld knapp ist.

Einige dankbare Gäste kommen zum Start

Die Besucher, die eine Gulaschsuppe mitnehmen, erzählen von einer schwierigen Zeit. Es fehlt an Arbeit und sozialen Kontakten.

"Normalerweise trifft man hier alte Bekannte und tauscht sich aus. Dieses Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich." Elisabeth Ernst, Geschäftsführerin des Kreisdiakonieverbands Hohenlohekreis

Ärmere Gesellschaftsschichten leiden mehr unter Corona

Besonders Menschen, die auch sonst in unsicheren Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, leiden in der Corona-Zeit, so die Erfahrung von Ernst. Teilweise seien sie für nur eine Woche beschäftigt und stünden regelmäßig zwischen Arbeit und Arbeitsagentur. Weitere Termine für die Essensausgabe in der Einkehrkirche in Öhringen im Kreuzgang des Stiftsgebäudes sind: 29.01.2021, 02.02.2021 und 05.02.2021.