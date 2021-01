Einkehrkirche in Öhringen

Gulaschsuppe in Corona-Zeiten

In Öhringen (Hohenlohekreis) öffnet die Einkehrkirche in diesem Jahr an vier Tagen. Neben einer warmen Mahlzeit fehlt wegen Corona jedoch das Wichtigste: menschliche Kontakte.