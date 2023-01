Viele Besucher zum Start der Einkehrkirche Öhringen

Zum Start der Einkehrkirche Öhringen sind am Sonntag knapp 40 Menschen zum Mittagessen gekommen. Nach zwei Jahren fand das Angebot wieder unter normalen Bedingungen statt.

Viele Menschen nutzten am Sonntag zum Start der Einkehrkirche in Öhringen (Hohenlohekreis) das Essensangebot. Nach zwei Jahren Mittagessen "to go" konnte zum ersten Mal wieder gemeinsam am Tisch gegessen werden. Auch der Eröffnungsgottesdienst war gut besucht, wie Elisabeth Ernst, die Geschäftsführerin des Kreisdiakonieverbandes Hohenlohekreis dem SWR sagte. Bis zum Schluss sei man unsicher gewesen, ob die Einkehrkirche wieder normal stattfinden könne. Corona sowie die Krankheitswelle haben die Entscheidung erschwert.

Menschen freuen sich über ein Mittagessen und Unterhaltung

Die Menschen seien sehr froh, dass es das Angebot wieder gibt, berichtet Elisabeth Ernst. Beim Essen mit jemandem sprechen zu können sei für viele wichtig. Andererseits schone ein gratis Mittagessen die Haushaltskasse. Einige der Besucherinnen und Besucher kenne man aus Beratungen. Einige ältere Menschen seien in diesem Jahr vorsichtig und bleiben zu Hause, dafür gebe es mehr jüngere Menschen, die das Angebot nutzen, so Ernst.