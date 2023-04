Einkaufen in Heilbronn: Die Pflicht geht, die Maske bleibt

Auch ohne Maskenpflicht in Innenräumen und beim Einkaufen halten einige Menschen an Masken fest. Angesichts der hohen Inzidenzen wollen einige nicht auf die Maske verzichten.

Am ersten Werktag ohne Maskenpflicht beim Einkaufen sind sich viele Kundinnen und Kunden in der Heilbronner Innenstadt einig: In vielen Geschäften wird überwiegend weiter mit Maske eingekauft. Besonders in engeren Geschäften, im Lebensmitteleinzelhandel tragen am ersten Vormittag ohne Pflicht die meisten Menschen eine Maske.

Ladeninhaber geben selten Regeln vor

In einigen Einzelhandelsgeschäften, vor allem in Modeläden, sind Menschen ohne Maske zu sehen. Auch dort sind bei einer Stichprobe in der Heilbronner Innenstadt keine Schilder mehr mit einer Pflicht zum Tragen zu finden.

"Man kann wieder durchatmen ohne Maske."

Jüngere Menschen auch ohne Maske unterwegs

Tendenziell ist ein Unterschied zwischen älteren und jüngeren Menschen zu sehen, wenn es um die konsequente Nutzung der Maske geht. Ältere Menschen, insbesondere Senioren, sind fast ausschließlich mit Maske in Geschäften zu sehen, während jüngere Menschen in kleineren Geschäften auch ohne Maske unterwegs sind.

Viele Menschen tragen eine Maske in den Geschäften in der Heilbronner Innenstadt

Inhaber trauen sich kaum die Maske zu fordern

Mehrere Ladeninhaber haben am Vormittag in der Heilbronner Innenstadt erzählt, dass sie keine Maskenpflicht in ihrem Geschäft verlangen, auch wenn sie selbst lieber konsequent die Maske tragen. Sie wollen es dem Kunden freistellen.

Heilbronn: Bis zu 40.000 bei verkaufsoffenem Sonntag

Es zieht die Menschen wieder in die Innenstadt. Am Sonntag berichtet der Geschäftsführer von Heilbronn Marketing, Steffen Schoch, von bis zu 40.000 Besuchern beim verkaufsoffenen Sonntag.

"Shoppen macht endlich wieder Spaß."

Verkaufsoffener Sonntag in Heilbronn mit Rahmenprogramm

"In den Ladengeschäften kann jeder Inhaber definieren selbst über das Hausrecht, ob er die Maskenpflicht fordert oder ob man frei reingehen kann. Das ist sehr unterschiedlich. Aber auch da [beim Einkaufen] ist nicht ersichtlich, ob mit Maske mehr oder weniger Frequenz bedeutet."

Ob durch die weggefallene Maskenpflicht mehr oder möglicherweise sogar weniger Menschen in die Innenstadt gekommen sind, bleibt jedoch offen. Das verhältnismäßig gute Wetter hat mit Sicherheit geholfen. Publikumsmagnet waren am Sonntag die Auftritte zahlreicher Chöre, so Schoch.

"Mir fällt natürlich ein Stein vom Herzen, dass heute beim Verkaufsoffenen Sonntag hier in der Heilbronner Innenstadt zum Thema "Magie der Stimmen" die Menschen kommen. Die Frequenz passt."

Laut Schoch sind am Sonntag mehr Menschen nach Heilbronn gekommen als an einem guten Samstag. Für Schoch ein erfolgreicher Sonntag.