Beim Heilbronner Maschinenbauer Läpple sollen bis zu 300 Mitarbeiter freiwillig gehen. Darauf haben sich Unternehmensführung und Arbeitnehmervertreter nach intensiven Verhandlungen geeinigt.

Im vergangenen Oktober hatte der Vorstand der Heilbronner Läpple-Gruppe angekündigt, Stellen streichen zu wollen. Hintergrund sei die sinkende Nachfrage im Werkzeugmarkt und der Kostendruck durch Konkurrenz aus dem Ausland. Vor Weihnachten wurde eine Einigung erzielt und am vergangenen Freitag die ersten Mitarbeiter informiert. 300 sollen bis zum 30. September dieses Jahres das Unternehmen freiwillig verlassen. Sie können in eine Transfergesellschaft wechseln, bestätigte die Gewerkschaft IG Metall dem SWR. Vor allem älteren Beschäftigten soll mit einer Abfindung der Weg in die vorzeitige Rente ermöglicht werden.

Ziel: Sozialverträglicher Stellenabbau

Die Betriebsratsvorsitzende Andrea Loosmann spricht von einem harten Schlag.

"Wo der Arbeitgeber auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir müssen Strukturanpassungen machen - es war schon hart. Ziel war natürlich ein sozialverträglicher Abbau. Für uns war es ganz wichtig, dass wir die Produktionsstandorte in Deutschland halten können." Andrea Loosmann, Betriebsratsvorsitzende Läpple

Auch bei der Läpple-Tochter Fibro sollen Stellen gestrichen werden (Archivbild) SWR

Betroffen sind laut Gewerkschaft alle vier deutschen Standorte. Bei der Läpple-Tochter Fibro in Weinsberg (Kreis Heilbronn) sollen 90 Arbeitsplätze wegfallen. Dort wird die Stempelfertigung geschlossen. Den betroffenen 40 Mitarbeitern des Produktbereichs sollen Stellen in anderen Unternehmensteilen angeboten werden. Dies sei auch eine Frage der Solidarität im Unternehmen, sagte Philipp Zänker von der IG Metall.

Acht Verhandlungsrunden mit dem Betriebsrat

Lange und intensiv sei um das Freiwilligenprogramm gerungen worden. Zänker spricht von einem Erfolg bei den Verhandlungen, weil der Standort in Weinsberg erhalten bleibe. Es sei allerdings auch bitter, da viele beim Unternehmen eine lange Betriebszugehörigkeit hätten. Es gab schon Interessenten, wie viele Mitarbeiter das Angebot des Vorstands am Ende annehmen, sei aber noch unklar. Sollten sich bis zum 30. September nicht genügend Freiwillige melden, könnten auch betriebsbedingte Kündigungen drohen. Wir müssten dann erneut verhandeln, meint Zänker.

Maschinebauer Läpple

Die Läpple-Gruppe hat insgesamt rund 2.700 Mitarbeiter und hat im Jahr 2019 einen Umsatz von etwas mehr als einer halben Milliarde Euro gemacht. Die verschiedenen Unternehmen sind vor allem im Maschienbau, der Automobilzulieferbranche und in der Weiterbildung tätig.