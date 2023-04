per Mail teilen

Der Rechtsstreit zweier Familien um einen über hundert Jahre alten Grundbucheintrag in Kupferzell ist beigelegt. Die beiden Parteien einigten sich vor dem Heilbronner Landgericht.

Der Streit über ein hundert Jahre alten Grundbucheintrag in Kupferzell (Hohenlohekreis) ist am Montag beigelegt worden. Geklagt hatte die Metzgerfamilie Beck: Gegenüber ihrer Filiale hatte im vergangenen Jahr ein Hotel samt Wirtschaft aufgemacht. Ein Grundbucheintrag aus dem Jahr 1919 sagt aber - dort dürfe nie eine Wirtschaft betrieben werden. Dem Hotelbesitzer Bäumlisberger war zugesagt worden, das Verbot werde noch gestrichen. Das war aber nicht geschehen. Der Kupferzeller Bürgermeister Christoph Spieles (CDU) wollte vermitteln, das blieb ohne Erfolg.

In der Gerichtsverhandlung am Montag kam es zur Einigung: Das Verbot, dort eine Wirtschaft zu betreiben, wird gestrichen, dafür wird der Hotelier eine Spende an den Förderverein Kinder- und Jugendinitiative Kupferzell leisten.