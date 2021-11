Einige Weihnachtsmärkte finden trotz verschärfter Corona-Regeln statt

In der Region Heilbronn-Franken halten trotz der verschärften Corona-Regeln einige Stadtverwaltungen an ihren Weihnachtsmärkten fest. Geplant sind derzeit noch Weihnachtsmärkte in Bad Mergentheim und Wertheim (beide Main-Tauber-Kreis) sowie in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). In Bad Mergentheim ist der Weihnachtsmarkt erstmals auf zwei Adventswochenenden verteilt und soll in kleinerem Rahmen auf dem Marktplatz stattfinden. Das Crailsheimer Adventscarré soll ebenfalls am kommenden Freitag seine Pforten öffnen. Die Veranstaltung sei in den Spitalpark verlegt worden, um mehr Platz zu haben, so Stadtsprecher Christian Herse. Dort kann man die Buden in einem eingezäunten Bereich unter 2G-Plus-Regelungen besuchen. Ein Schnelltest-Angebot soll es in unmittelbarer Nähe geben.