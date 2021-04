Gastronomen und Metzger im Hohenlohekreis haben sich gemeinsam mit der Abfallwirtschaft für ein einheitliches Mehrweg-Pfandsystem im gesamten Kreis entscheiden. Ab sofort kommen im gesamten Hohenlohekreis die Behälter der Firma "Local to go" aus Cleebronn (Kreis Heilbronn) zum Einsatz. Sie werden in allen Metzgereien oder Gastbetrieben verwendet, die Essen oder Trinken außer Haus verkaufen. Die Kunden zahlen Pfand auf die Behälter, die noch mit Symbolen unter dem Slogan "Hohenlohe to go" versehen werden sollen. Die ersten 100 Gastronomen, die sich am System mindestens ein Jahr lang beteiligen, erhalten ein halbes Jahr lang die Monatsgebühr für die Behälter vom Landkreis.