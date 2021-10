Lockerungen der Maskenpflicht: Grundschule Heilbronn-Biberach zieht Fazit

Seit Montag dürfen die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg ihre Masken im Unterricht abnehmen. An der Grundschule in Heilbronn-Biberach (Kreis Heilbronn) werden diese Lockerungen positiv aufgenommen.

Gerade für Erst- und Zweitklässler ist es das erste Mal, dass sie die Gesichter ihrer Mitschüler im Unterricht sehen können. Und auch in der dritten Klasse entstehe ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl, erzählt Klassenlehrerin Heike Wieland. "Alle Kinder waren sehr erfreut die Maske mal wieder abzunehmen und sich ins Gesicht zu blicken. Und für mich ist es auch schön, die Kinder mal mit vollem Gesicht zu sehen, da ich die Klasse neu übernommen habe und ich sehe sie jetzt wirklich mal in voller Schönheit." Corona-Fälle an Nachbarschulen Ein bisschen getrübt werde die Freude durch Corona-Fälle an Nachbarschulen, so die Biberacher Schulleitern Sabine Görmez. Trotzdem stehen die Vorteile der Lockerungen für sie klar im Vordergrund. "Klar, es ist ein erhöhtes Risiko vorhanden und dessen sind wir uns auch bewusst. Es ist ein Abwägen und ich freue mich erstmal. Also wir stehen der Lockerung positiv gegenüber, weil es doch wichtig ist, gerade in der Grundschule, auf diese Mimik und Gestik nicht weiter verzichten zu müssen." Tests geben Sicherheit Sicher fühlen sich die meisten Schülerinnen und Schüler an der Grundschule in Heilbronn-Biberach trotzdem, auch ohne Maske im Klassenzimmer, schließlich wird an der Schule drei Mal pro Woche getestet. Sollte ein Ergebnis dabei Corona-positiv sein, wird das Kind erstmal isoliert und jeden Tag getestet. Sind 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler einer Klasse positiv, müssen alle fünf Tage lang in Quarantäne. Deshalb wird in Heilbronn-Biberach gerade noch verstärkt darauf geachtet, die Klassen untereinander nicht durchzumischen.