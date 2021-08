per Mail teilen

Bei einem Lkw-Unfall auf der A6 bei Bad Rappenau hat ein Laster Ladung verloren. Für die Bergung des Gelatinegranulats mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden.

Drei Sattelzüge sind am Donnerstag gegen 9:20 Uhr zwischen Bad Rappenau und der Ausfahrt Heilbronn/Untereisesheim in Richtung Nürnberg ineinander gefahren, so die Polizei.

Bei dem Zusammenstoß riss die Plane eines Lasters auf, sodass sich das Granulat auf der Fahrbahn verteilte. Der genaue Unfallhergang ist aber noch unklar. Einer der Fahrer wurde verletzt.

Die Bergung der Gelatine ist aufwändig, so die Polizei Julian Buchner / Einsatz-Report24

Bergung ist aufwändig, mit längeren Staus ist zu rechnen

Der linke Fahrstreifen ist mittlerweile wieder frei, die beiden anderen Spuren noch gesperrt. Autofahrer müssen noch längere Zeit mit Rückstaus rechnen. Denn die Bergung des Granulats sei aufwendig, sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr gehe von dem verlorenen Stoff aber nicht aus.