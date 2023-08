Heilbronn: Dieses Jahr weniger Wohnungseinbrüche während der Sommerferien

per Mail teilen

Sonst wird in den Sommerferien tendenziell mehr eingebrochen - dieses Jahr dagegen ist die Zahl laut der Polizei Heilbronn erstmals gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Laut Hochrechnungen des Polizeipräsidiums Heilbronn ist die Zahl der Wohnungseinbrüche während der Sommerferien in diesem Jahr zurückgegangen. Während dieses Zeitraums werde sonst tendenziell etwas häufiger eingebrochen, vergleicht man die Zahlen der Monate Juli und August. In diesem Jahr sind die Zahlen laut Polizei allerdings rückläufig. Die Gründe dafür sind unklar.

"Dunkle" Jahreszeit ist die Hochsaison für Einbrecher

Die Zahl an Einbrüchen variiert zwischen vier und 45 Stück pro Monat innerhalb von Heilbronn-Franken, so die Polizei. Das eigentliche Hoch kommt aber erst noch, wenn die "dunkle" Jahreszeit ansteht: Dann werde am meisten eingebrochen.

In der jüngeren Vergangenheit gab es auch Fahndungserfolge für die Polizei, zum Beispiel wurde Mitte Juni ein mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen:

Tipps der Polizei gegen Einbrecher

Um die Wohnung während des Urlaubs zu schützen, rät die Polizei, das Haus so belebt wie möglich aussehen zu lassen. Beispielsweise mithilfe von Zeitschaltuhren oder Nachbarn, die die Rollläden öffnen und schließen. Auch der Briefkasten sollte in Zeiten der Abwesenheit möglichst geleert werden. Zudem spähen Einbrecher leer stehende Wohnungen und Häuser über Urlaubsfotos in sozialen Netzwerken aus.