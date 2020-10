Die Polizei konnte eine Einbruchsserie in Eberstadt (Kreis Heilbronn) aufklären. Tatverdächtig ist ein 17-jähriger Schüler, dem sein Handy zum Verhängnis wurde. Bei der Suche nach dem Täter half den Ermittlern letztlich der Zufall: Weil der junge Tatverdächtige während des Unterrichts sein Handy benutzte, hatte es der Lehrer kurzerhand einbehalten. In der Handyhülle befand sich jedoch der Personalausweis eines Geschädigten aus Eberstadt, der bei einem Autoaufbruch gestohlen worden war. Bei der Durchsuchung der Wohnräume des Jugendlichen in der elterlichen Wohnung wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Er soll seit August zahlreiche Einbrüche in Autos, einen Kindergarten, einen Einkaufsmarkt und ein Weinhaus verübt haben.