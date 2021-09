Nach einer Einbruch-Serie in Lauda-Königshofen im Main-Tauber-Kreis ermittelt jetzt die Polizei. In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen Unbekannte in gleich vier Firmen ein, darunter eine Bäckerei und ein Malergeschäft. Überall durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten, zerstörten Inventar und flüchteten mit Diebesgut in bisher unbekannter Höhe. Unklar ist noch, ob die vier Einbrüche in Zusammenhang stehen. Hinweise von Zeugen nimmt die Kripo in Tauberbischofsheim entgegen.