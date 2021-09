per Mail teilen

Einbrecher haben aus einer Lagerhalle im Industriepark A81 in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) Elektroartikel und Waren im Wert von 250.000 Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben wurde der Einbruch in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Tauberbischofsheim entgegen.