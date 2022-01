Einbruch in Wohnhaus - Kinder allein zu Hause

Der Einbruch in ihr Wohnhaus hätte am Dienstag für zwei Kinder in Ilsfeld-Auenstein (Kreis Heilbronn) gefährlich werden können. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die beiden Kinder allein zu Hause, als gegen 9 Uhr morgens ein unbekannter Täter gewaltsam in das Gebäude eindrang. Die zwölf und 16 Jahre alten Kinder schlossen sich daraufhin in einem Zimmer ein und riefen ihre Eltern an, die daraufhin sofort ins Haus zurückkehrten. Als sie ankamen, flüchtete der Einbrecher über den Garten. Der Vater verfolgte den Täter bis zu seinem Wagen, stieg dann ebenfalls in sein Auto, verlor den Mann aber nach kurzer Zeit aus den Augen. Der Einbrecher ist etwa 1,70 Meter groß, sehr sportlich und war schwarz gekleidet. Geflüchtet ist er mit einem schwarzen SUV. Die Polizei sucht Zeugen.