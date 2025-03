Am frühen Donnerstagmorgen sind Unbekannte in einen Supermarkt in Gemmingen eingebrochen. Sie durchwühlten alles und knackten einen Tresor.

In der Nacht auf Donnerstag ist zwischen 22:30 Uhr und 4:30 Uhr in einen Netto-Discounter in Gemmingen (Kreis Heilbronn) eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben sich nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst über die Glas-Eingangstür Zugang verschaffen wollen. Letztlich gelang ihnen der Einbruch dann über ein Fenster. In einem Büroraum einer Bäckerei flexten sie anschließend den Tresor auf. Einbruch in Gemmingen - nicht Eppingen? Fälschlicherweise war dem SWR von der Polizei zunächst ein Einbruch in die Netto-Filiale in Eppingen (Kreis Heilbronn) gemeldet worden. Später wurde dies korrigiert. Der Fehler war vermutlich deshalb zustande gekommen, weil das Polizeirevier Eppingen für den Fall zuständig war. Bei Einbruch alles durchwühlt "Sie haben alles komplett durchwühlt", sagte der Sprecher weiter. Aus dem Tresor nahmen die Diebe laut der Polizei mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Schon in der Nacht auf Dienstag hatten es Täter auf Tresore abgesehen - und zwar im Restaurant des Heilbronner Bildungscampus. Bei einem Einbruch ließen sie alle drei Tresore mitgehen. Die Beute - 2.500 Euro. Auch in diesem Fall verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster Zugang zu den Räumen.