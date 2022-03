Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, einen Geldautomaten in Eppingen-Elsenz (Kreis Heilbronn) aufzubrechen. Die Täter waren zunächst gewaltsam in die Bankfiliale eingedrungen und hatten sich am Geldautomaten zu schaffen gemacht, meldet die Polizei - jedoch ohne großen Erfolg. Letztlich erbeuteten sie mehrere hundert Euro Münzgeld. Die Polizei sucht Zeugen.