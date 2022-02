Hoher Sachschaden nach Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Unbekannte gelangten wohl zwischen Donnerstagnachmittag bis Samstagvormittag in eine Garage im Römerweg in Forchtenberg-Sindringen (Hohenlohekreis). Sie entwendeten unter anderem vier Stihl-Motorsägen, einen Laubläser, drei Akkuschrauber, eine Handkreissäge, einen Bohrhammer sowie eine Flex, so die Polizei. Zusätzlich wurden vier bereifte Mercedes-AMG-Felgen und vier bereifte Audi-Felgen gestohlen. Der Wert des Diebesguts bewegt sich in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Künzelsau bittet um Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs.