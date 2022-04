Am frühen Mittwochmorgen verschaffte sich mindestens eine Person gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall). Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zur Tat.