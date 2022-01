Trotz Corona: Mit einem Reisebüro selbstständig gemacht

per Mail teilen

Satte 30 Prozent weniger Buchungen als vor Corona meldet der Deutsche Reiseverband. Auch in Heilbronn-Franken trauen sich viele nicht zu buchen. Monika Hetzler hatte trotzdem Mut.

Im September hat Monika Hetzler alles auf eine Karte gesetzt. Die Reisebürokette, bei der sie angestellt war, hatte ihr Filiale in Öhringen (Hohenlohekreis) geschlossen. Doch es gab eine ganze Reihe Stammkunden. Deshalb wagte Monika Hetzler den Weg in die Selbstständigkeit.

"Die Stammkunden hatte wir in unserem alten Büro. Die wollten uns wiederfinden und haben uns auch wieder gefunden. Irgendwann muss man einfach wieder da sein.“

Damals waren die Infektionszahlen niedrig. Und es gab tatsächlich eine Reihe von Buchungen für den Winter. Etwa in die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch in die Türkei, so Hetzler.

Branche erwartete Einbruch um die Hälfte

Doch schon damals erwartete der Deutsche Reiseverband einen großen Einbruch. 50 Prozent weniger Buchungen für den Winter als in der Saison vor Corona, lautete die Prognose. Rund 30 seien es letztendlich geworden, sagte ein Sprecher. Dies sei bereits besser als erwartet.

Monika Hetzler will durchhalten

Für das frisch gegründete Reisebüro kam der große Einbruch im Dezember. Da sei nicht mehr viel gegangen, berichtet Leiterin Monika Hetzler. Immerhin: Durch die Buchungen im Frühherbst sei die Kalkulation einigermaßen aufgegangen.

Hoffnung aufs Frühjahr

Jetzt hofft die Branche auf das kommende Frühjahr und den Sommer. Dann werden viele Menschen das Versäumte nachholen, progostiziert der Deutsche Reiseverband. Ihren eigenen Urlaub hat Monika Hetzler schon gebucht. Im Juni will sie in den Flieger steigen: Hetzlers Reiseziel ist die Kanareninsel Teneriffa.