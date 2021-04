Die Polizei sucht einen Einbrecher, der in der Nacht zum donnerstag in Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) in eine Bäckerei eingedrungen ist. Er habe die Geldkassette gestohlen, heißt es in einer Mitteilung. Viel Freude dürfte er an der Beute allerdings nicht haben, die Kassette war nämlich leer.