Gegen drei Einbrecher, die vergangenen Freitag auf Samstag in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) in einen Supermarkt eingebrochen waren, wurde nun Haftbefehl erlassen. Die drei Männer wurden vergangenes Wochenende auf frischer Tat ertappt, als sie gerade in einem Discountermarkt zugange waren. Mit einem sogenannten mobilen Einsatzkommando aus Göppingen und einem Hubschrauber hatte die Polizei zur Tatzeit den Supermarkt umstellt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl erlassen. Denn es wird vermutet, dass die Täter aus Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) bereits im Februar im Rhein-Neckar-Kreis eine ähnliche Tat verübt und dabei einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet haben sollen.