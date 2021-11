Einbrecherduo nach Diebstahl-Marathon festgenommen

per Mail teilen

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Den Ermittlungen nach brach das Duo bis Dienstagabend in mindestens acht Wohnhäuser ein - unter anderem im Hohenlohekreis und im Main-Tauber-Kreis, wo sie Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte stahlen. Der Wert des Diebstahls liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Ein Zeuge notierte das Kennzeichen des genutzten Autos. So gelang es der Polizei, den Pkw in Bayern zu stoppen. Da Diebesgut im Auto war, wurden der 22 Jahre alte Mann und die 26 Jahre alte Frau sofort festgenommen.