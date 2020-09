Ermittlern der Kriminalpolizei Heilbronn ist ein Schlag gegen eine deutschlandweit operierende Einbrecherbande gelungen. Nachdem im Februar innerhalb von drei Tagen zweimal in die gleiche Wohnung in Lauffen (Kreis Heilbronn) eingebrochen worden war, konnte die Spur der Bande nach umfangreichen Ermittlungen zum Diebesgut aufgenommen werden. Diese führte in den Bereich Achim in Niedersachsen. Zwei Tatverdächtige wurden aufgrund dieser Ermittlungen am vergangenen Freitag bei einem Einbruch in Bremen auf frischer Tat erwischt. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurde zahlreiches Diebesgut gefunden. Außerdem wurde ein dritter Verdächtiger festgenommen. Die drei Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.