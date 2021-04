per Mail teilen

Bei einem Einbruch in ein leer stehendes Gebäude im Schafbrunnenweg in Schwäbisch Hall haben unbekannte Einbrecher einen Sachschaden von rund 15.000 Euro verursacht. Die Täter waren zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen in den Gebäudekomplex eingedrungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.