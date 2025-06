per Mail teilen

In Crailsheim hat ein Einbrecher nicht nur gestohlen, sondern es sich im Keller eines Wohnhauses auch gleich für die Nacht gemütlich gemacht.

Ein kurioser Fall beschäftigte die Polizei am Dienstagabend in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Gegen 22:20 Uhr entdeckten Beamte einen 35-jährigen Mann, der in einen Kellerraum eingebrochen war. Dort hatte er mehrere Getränkedosen gestohlen - und sich anschließend zum Schlafen gelegt. Alkohol war laut Polizei wohl nicht im Spiel, bei den Dosen handelte es sich um Softdrinks.

Einbrecher wieder auf freiem Fuß

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und brachte ihn aufs Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Warum der Mann sich ausgerechnet diesen Ort für seine nächtliche Ruhe ausgesucht hatte, bleibt unklar. Die Ermittlungen laufen.