In Bretzfeld (Kreis Hohenlohekreis) sind am Donnerstagnachmittag unbekannte Täter eingebrochen. Sie stiegen zwischen 15 und 16:40 Uhr in das Haus in der Hegelstraße im Teilort Bitzfeld ein und stahlen eine größere Summe Bargeld. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen.