In die Neckarschleuse in Lauffen sind am Vormittag weitere Tore eingehängt worden. Nach Angaben von Projektleiter Thomas Steinmetz verliefen die Arbeiten ohne Probleme. Seit Jahren wird die Schleuse erneuert und erweitert, unter anderem, damit sie künftig auch von größeren Schiffen befahren werden kann.