Die Diakoneo-Geschäftsführung zeigt sich zufrieden mit dem ersten Jahr nach der Fusion. Man könne Corona besser bewältigen und in Schwäbisch Hall werde man investieren.

Über 10.000 Mitarbeiter beschäftigt der Diakoneo-Verbund mit Sitz in Neuendettelsau (Kreis Ansbach). Es ist eines der größten diakonischen Unternehmen in Deutschland. Ein Standort ist das Krankenhaus in Schwäbisch Hall. Trotz großer Herausforderungen im ersten Jahr sei es eine erfolgreiche Fusion, heißt es von der Geschäftsleitung.

Fusion aus zwei Diakoniewerken

Das Diakoneo war 2019 aus der Fusion der Diakonie Neuendettelsau und Diak Schwäbisch Hall entstanden. Zu dem Verbund gehören Altenheime, Kindertagesstätten oder Krankenhäuser. Mit einem Umsatz von 601 Millionen Euro gehören beispielsweise nun sechs Kliniken mit rund 1.200 Betten dazu. Standorte sind unter anderem Schwäbisch-Hall, Nürnberg, Schwabach, Ansbach und Neuendettelsau.

"Wir können sagen, dass beide Effekte, die wir erreichen wollten, eingetreten sind. Einmal wurde die Stabilität erhört und das Zweite war, dass wir in der Verbundsituation bessere Qualität und mehr Dienstleistungen für unsere Kunden bringen können." Mathias Hartmann, Geschäftsführer Diakoneo

Corona erster Härtetest

Der Zusammenschluss fand aus heutiger Sicht rechtzeitig und passend vor Corona statt. So konnten bereits Synergieeffekte genutzt werden. Zum Beispiel habe der gemeinsame Einkauf von Schutzmaterialien einen Vorteil gezeigt, sagt Finanzvorstand Dietmar Motzer.

Diakoneo-Krankenhaus in Schwäbisch Hall Diakoneo

Corona stellt Krankenhäuser vor Herausforderungen

Die Coronakrise habe man bereits im Sommer in den Zahlen gesehen. Mehrere Millionen Euro zusätzliche Kosten seien bereits durch Corona entstanden, staatliche Ausgleichszahlungen haben den Verlust abgemildert.