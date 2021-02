Am Mittwochmorgen startete der Ein-Euro-Ticket-Verkauf für das Familienstück "Das Sams" der Kreuzgangspiele Feuchtwangen (Landkreis Ansbach). Die günstigen Tickets waren bereits nach 55 Minuten ausverkauft. Weil die Nachfrage in den vergangenen Jahren sehr hoch war, hat sich die Stadt entschlossen, in diesem Jahr zwei Ein-Euro-Vorstellungen anzubieten und zwar zur Premiere am 8. Mai und am 13. Mai. Für die Premiere gelten die Karten vom vergangenen Jahr, da das Familienstück wegen der Corona-Pandemie nicht aufgeführt werden konnte.