Empfang für Teilnehmer der Special Olympics in Neckarsulm

Mit einem Empfang im Rathaus hat die Stadt Neckarsulm am Mittwochabend die Medaillenerfolge der Behindertensportgemeinschaft (BSG) Neckarsulm bei den Special Olympics gefeiert.

Der Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) gratulierte den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern am Mittwochabend im Rathausfoyer. Sie hätten bei den Special Olympics in Berlin "ganz Tolles" geleistet, sagte er. Das Motto "Zusammen unschlagbar" treffe es genau. Im Jahr 2025 werde Neckarsulm gemeinsam mit der Stadt Heilbronn die Landessommerspiele ausrichten, so Hertwig weiter.

"Die Special Olympics in Berlin haben den Fokus neu ausgerichtet. Es wird jetzt unsere Aufgabe sein, da auch dran zu bleiben und das weiter zu verbessern."

Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung

Die Special Olympics sind die größte inklusive Sportveranstaltung weltweit. Es treten Kinder und Erwachsene mit geistigen oder körperlichen Behinderungen gegeneinander an. Ende Juni fanden die Weltspiele in Berlin statt und Sportler aus der Region schafften es in verschiedenen Disziplinen auf die Siegerpodeste. Heike Acker, die Vorsitzende Behindertensportgemeinschaft Neckarsulm (BSG), ist stolz auf ihre Truppe.

"Also für alle Sportler, die in Berlin mit dabei waren, kann ich sagen, sie sind gewachsen. Sie haben Kontakte zu Sportlern aus anderen Ländern geknüpft."

Dreimal Gold für Schwimmerin, Bronze für Fußballer

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Herren erspielte sich den dritten Platz und errang die Bronzemedaille. Das Team bestand komplett aus Sportlern der BSG und der A-Jugend des VfR Heilbronn. Eine Bronzemedaille ging auch an die Fußball-Nationalmannschaft der Damen, zum Team gehörte auch hier eine Sportlerin der BSG Neckarsulm, Rozaliya Khudeeda.

Noch erfolgreicher war die Schwimmsportlerin Elvira Amirov. Sie holte gleich zwei Mal Gold über 25 und 50 Meter Brust. Außerdem gewann sie mit der Staffel eine weitere Goldmedaille.