Das 20. Jubiläum der Aktion "Mitmachen Ehrensache" ist in diesem Jahr durch Corona völlig anders verlaufen. Der Hohenlohekreis zieht dennoch eine positive Bilanz. Statt eines Aktionstages gab es in diesem Jahr eine ganze Aktionswoche, damit sich die Jugendlichen flexibel einen Tag aussuchen konnten. Weil aber viele Betriebe und Unternehmen wegen Kurzarbeit und Infektionsschutz keine jungen Menschen beschäftigen konnten, spendeten sie von sich aus den Betrag, den die Jugendlichen in den vergangenen Jahren erarbeitet hatten. Eine gute Idee hatten auch zwei Mädchen aus Öhringen, die über einen eigenen Moneypool bei Familie, Freunden und anderen Geld sammelten und so rund 800 Euro einnehmen konnten.