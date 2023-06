In Schwäbisch Hall sind standesamtliche Trauungen künftig auch im Globe Theater möglich. Ein weiterer besonderer Ort für das Jawort.

In Schwäbisch Hall wird das Neue Globe Theater im kommenden Jahr für kurze Zeit zu einem Trauort. Außerdem ist die Terminfindung nun digital möglich.

Mehrere außergewöhnliche Trauorte

"Bühne frei für Ihre Lovestory", so lautet der offizielle Titel für den Trauort im Neuen Globe. Heiraten mit ganz besonderem Theater, das will die Stadt Schwäbisch Hall möglich machen. Wer den großen Auftritt für die Trauung sucht, sollte sich allerdings sputen. An exakt zwei Tagen im Mai 2024 gibt die Stadtverwaltung das Globe Theater für Trauungen frei. Alternativ sind Trauungen im Barocksaal im Hällisch-Fränkischen-Museum, im Weidnerhof im Hohenloher Freilandmuseum, in der Hospitalkirche oder im Helden- und im Ratssaal im Rathaus möglich.

Der neue Ort, um sich das Ja-Wort zu geben, kommt einer nicht repräsentativen Umfrage nach auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in Schwäbisch Hall erst einmal gut an. Manchen fehle da allerdings noch der richtige Partner, scherzt eine der Befragten.

Digitale Terminfindung

Die Reservierung für alle Trauorte ist mittlerweile online in einem Kalender auf der städtischen Internetseite möglich. Dort stehen auch die zusätzlichen Kosten. Für eine Trauung im Globe werden beispielsweise zusätzlich rund 330 Euro fällig, für die besondere Kulisse des Hohenloher Freilandmuseum sogar 363,50 Euro und 5 Euro Museums-Eintritt pro Person.