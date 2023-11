Berühmt ist St. Martin für die Teilung seines Mantels, doch der Heilige hat noch mehr erlebt. 17 Szenen seines Lebens haben die Zartmanns aus Neckarsulm gebastelt und ausgestellt.

In der Klosterkirche Neckarsulm (Kreis Heilbronn) kann man derzeit den Lebensweg von St. Martin erkunden. Vor dem Altar stellen rund 50 Erzählfiguren die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Heiligen dar - von der Geburt in Ungarn bis zum Tod in Frankreich.

Ehepaar inspiriert von Wallfahrt

Inspiriert von der diesjährigen Diözesanwallfahrt zu den Wirkstätten des Heiligen Martin hat das Ehepaar Gisela und Georg Zartmann an einer Darstellung seines Lebenswegs gebastelt. Mehrere Monate haben die beiden Rentner im heimischen Hobbykeller gewerkelt und dann das Ganze erstmals zum Martinstag in der Klosterkirche aufgebaut.

Ehepaar baut und bastelt seit über zehn Jahren

Das Ehepaar baut seit mehr als zehn Jahren jeweils vor Ostern eine Darstellung der Leidens- und Auferstehungsgeschichte auf. Daher besitzt Gisela Zartmann mittlerweile eine Sammlung selbst gefertigter Erzählfiguren. Nun ist die Figuren-Truppe auch zu Sankt Martin im Einsatz – in neuen Gewändern.

Für die Geschichte des heiligen Martin musste Gisela Zartmann die Puppen neu ausstatten. Ehemann Georg hat die Kulissen gebastelt und beispielsweise aus Pappmaschee ein Schiff konstruiert. Das Segelboot veranschaulicht das letzte Kapitel in der Geschichte des Heiligen: Martins Leichnam wird auf dem Fluss Loire zur Beisetzung nach Tours überführt.

"Glaubensweitergabe in Bildern"

Vor allem Kindern und Jugendlichen wollen sie die Geschichte von St. Martin auf anschauliche Weise erzählen, sagt Gisela Zartmann. Und ihr Mann fügt hinzu: "Es ist eine Glaubensweitergabe in Bildern." Der Aufbau in der Klosterkirche Neckarsulm ist nochg bis zum 1. Dezember täglich zu sehen.