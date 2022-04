Ringer Eduard Popp verlängert bei RED DEVILS Heilbronn

per Mail teilen

Der Ringer Eduard Popp hat seinen Vertrag bei den RED DEVILS Heilbronn verlängert. Der Olympiateilnehmer entscheidet sich damit auch den Weg des Neuaufbaus im Verein mitzugehen.

Bei den RED DEVILS Heilbronn steht wohl eine "Übergangssaison" an, wie die sportliche Leitung es ausdrückt. Die finanziellen Einbußen durch Corona machen dem Bundesligisten immer noch zu schaffen, die Sponsoren sind aufgrund des Ukraine-Kriegs zurückhaltend und eines der beiden "Zugpferde", Frank Stäbler, hat seine Karriere beendet.

Eduard Popp hat am Donnerstag seinen Vertrag in Heilbronn verlängert. SWR

RED DEVILS peilen Mittelfeldplatz in der Bundesligasaison an

Umso wichtiger ist für die RED DEVILS, dass das zweite Zugpferd, "Local Hero" Eduard Popp, seinen Vertrag verlängert hat. Popp geht damit ganz bewusst den Weg des Neuaufbaus mit. Die Heilbronner peilen in der neuen 1. Bundesliga mit nur noch 16 Teams, anders als im Vorjahr, lediglich einen Mittelfeldplatz an, wollen aber trotzdem in die Endrunde kommen.

"Für mich persönlich ist es natürlich schön zu wissen, der Verein geht auch weiter den Weg mit in der Bundesliga. Weil ich bin hier aufgewachsen und groß geworden."

Es sei immer sein Traum gewesen, für Heilbronn in der Bundesliga zu ringen, sagt Popp.

Olympia 2024 in Paris im Blick

Auch wenn der Superschwergewichtler gerade bei internationalen Wettkämpfen wegen der Familie und der Vorbereitung seiner beruflichen Laufbahn nach der Sport-Karriere pausiert, hat der 30-Jährige die Olympischen Spiele 2024 in Paris noch nicht abgeschrieben.

"Es gibt gerade ein paar Orientierungsfragen, die man sich einfach stellt nach Olympischen Spielen. Sobald sich das so ein bisschen geregelt hat, werde ich dann auch wieder international starten."

Die Olympischen Spiele 2024 wären Popps dritte Olympiateilnahme nach 2016 in Rio und 2021 in Tokio.