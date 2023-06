Tauberbischofsheim: Waldbrände am Edelberg

In Tauberbischofsheim hat die Feuerwehr am Sonntagabend zwei kleinere Waldbrände am Edelberg gelöscht. Da die Wasserversorgung schwierig war, brauchte sie viel Unterstützung.

Die Brände waren am Sonntagabend gegen 17:20 Uhr ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Die Brandstellen im Wald lagen im Abstand von etwa 600 Metern entlang eines Wegs zwischen Großrinderfeld und Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Da die Wasserversorgung schwierig war, mussten die Feuerwehren aus Wertheim, Grünsfeld, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Großrinderfeld die Mannschaft in Tauberbischofsheim unterstützen.

Stundenlange Löscharbeiten

Nach etwa drei Stunden sei alles gelöscht gewesen, sagte Feuerwehrkommandant Stefan Lindtner dem SWR. Vor allem das Totholz auf dem Boden habe gebrannt, die Bäume drumherum seien noch relativ grün, so Lindtner. Der Verbindungsweg, an dem die Brände ausgebrochen waren, wird oft als Abkürzung genutzt. Probleme mit Schaulustigen habe es keine gegeben, so Lindtner. Vermutlich auch, weil die Polizei den Weg gesperrt habe.

Die Feuerwehr Wertheim unterstützte die Feuerwehr Wertheim beim Einsatz am Edelberg. Marcel Reuß - Jugendwart FF Wertheim Abt. Stadt

Keine erhöhte Alarmbereitschaft

Zwar hatte der Deutsche Wetterdienst in den vergangenen Tagen immer wieder vor einer erhöhten Waldbrandgefahr an einigen Stellen im Main-Tauber-Kreis gewarnt, in erhöhter Alarmbereitschaft sei die Feuerwehr deshalb bislang aber noch nicht, so Kommandant Lindtner.