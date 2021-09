Ventilatorenhersteller Ebm-Papst baut neues Werk in den USA

Der Mulfinger Ventilatorenhersteller Ebm-Papst (Hohenlohekreis) hat in den USA mit dem Bau eines neuen Werks begonnen. Es entsteht in der Nähe des jetzigen US-Standortes Telford in Johnson City im US-Bundesstaat Tenessee. Rund 12 Millionen Euro investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben in den Neubau, der auf einem zwölf Hektar großen Grundstück steht. Bereits seit 2019 werden in Telford Ventilatoren für kälte-, klima- und lüftungstechnische Anwendungen gebaut, heißt es in einer Mitteilung von Ebm-Papst. 120 Menschen sollen in dem neuen Gebäude dann schaffen, wo ab Sommer 2022 vor allem auch an der Motorenproduktion gearbeitet werde.