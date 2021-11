Mulfinger Ventilatorenhersteller ebm-papst will Stellen streichen

per Mail teilen

Der Hohenloher Ventilatorenhersteller ebm-papst mit Sitz in Mulfingen will bis zu 170 Arbeitsplätze an mehreren Standorten abbauen.

Betroffen vom Stellenabbau sind bis Ende kommenden Jahres mehrere Standorte in Baden-Württemberg und Bayern: in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis), Herbolzheim (Emmendingen) und im fränkischen Lauf an der Pegnitz. Das bestätigte Pressesprecher Hauke Hannig auf Nachfrage des SWR Studio Heilbronn.

Auslaufen ressourcenintensiver Projekte im Automotive-Bereich

Als Grund für den Stellenabbau verwies das Unternehmen darauf, dass im Automotive-Bereich Projekte auslaufen.

"Die Situation ist die, dass ressourcenintensive Projekte auslaufen im nächsten Jahr. Und aus dem Grund ist leider nur eine Anpassung der Kapazitäten die Folge."

Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern im Gange

Ein Teil der rund 170 Stellen sei schon aktuell nicht mehr nachbesetzt worden, ein weiterer Abbau werde unter anderem durch das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge, erreicht. Aktuell befinde man sich in Gesprächen mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen, um einen für alle Beteiligten bestmöglichen Weg zu finden, so Hannig. Weitere Details dazu nannte ebm-papst nicht, man möchte hierbei die Ergebnisse der aktuell andauernden Gespräche abwarten, so Pressesprecher Hauke Hannig.

Umsatzrückgang in Corona-Krise

Das Unternehmen ebm-papst mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis) produziert Ventilatoren und Motoren für Klima- und Lüftungsanlagen, aber auch für die Hausgeräte- oder die Autoindustrie. Weltweit sind rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im vergangenen Geschäftsjahr verbuchte ebm-papst einen Umsatzrückgang von 2,5 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro.

Nichtsdestotrotz investierte das Unternehmen - beispielsweise in den Bau eines neuen Laborzentrums in Mulfingen oder ein neues Werk in den USA.