Wirtschaftsministerin besucht ebm-papst

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Krauth (CDU) besucht heute Vormittag den Motoren- und Ventilatorenhersteller ebm-papst mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis). Neben einer Besichtigung von Werk 4 im Teilort Hollenbach wird Hoffmeister-Krauth auch das neue Erprobungszentrum für Langzeit- und Umwelttests einweihen. In dem fünf Millionen Euro teuren Neubau werden die Produkte von ebm-papst getestet. Das Werk in Hollenbach besteht mittlerweile seit knapp 15 Jahren und wurde sukzessive erweitert. Aktuell sind allein an diesem Standort über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. ebm-papst hat weltweit rund 15. 000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 20/21 verbuchte das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 2,5 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro.