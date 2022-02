ebm-papst eröffnet Erprobungszentrum

Beim Ventilatorenhersteller ebm-papst in Mulfingen (Hohenlohekreis) ist am Mittwoch ein Erprobungszentrum für die eigene Produktpalette eröffnet worden. Rund fünf Millionen Euro hat das Unternehmen in den Neubau investiert. Klaus Geißdörfer, Vorsitzender der Geschäftsführung, sagte dem SWR, dass sie in diesem Bau neue Technologien für die Zukunft entwickeln werden, um noch effizienter zu werden. Dort werde erprobt, wie die nächste Lüftergeneration noch effizienter in Anwendungen eingesetzt werden können, um damit Energie zu sparen. Dies wiederum soll helfen, bei ebm-papst das Thema Klimaneutralität schneller zu erreichen, so Geißdörfer.