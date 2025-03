per Mail teilen

Wasserkühlung für Datenzentren, eine neue Generation von Elektromotoren: Darüber machen sich ab sofort die Ingenieure im neuen Innovationszentrum von ebm-papst Gedanken.

Während viele Firmen in der Region zurzeit Stellen abbauen, investiert der Ventilatorenbauer ebm-papst aus Mulfingen (Hohenlohekreis) weiter: Rund 130 Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Entwicklerinnen und Entwickler sollen im neuen "E-Drive Solutions Labs" Elektronik und Software entwickeln. Insgesamt gibt es acht Themengebiete, erklärt Technikchef Tomas Smetana. Der Name "E-Drive Solutions" bezieht sich dabei auf neue Elektromotoren für Ventilatoren.

Neue Generation von Motoren entwicklen

Andere Themen sind die Wasserkühlung für Datenzentren oder eine neue Generation von Motoren für Kompressoren. Solche Dinge sollen dann im bereits existierenden Testzentrum für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von ebm-papst wiederum erprobt werden. Und die entwickelte Elektronik kommt in Turboverdichtern im HighSpeed-Technikum zum Einsatz - das hatte der Ventilatorenhersteller erst im Dezember eingeweiht.

Dr. Sebastien Heini (Vice President E-Drive Solutions), Dr. Klaus Geißdörfer (CEO), Manuel Hagel (Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag von Baden-Württemberg), Jan Philippiak (Gesellschafter ebm-papst) und Prof. Dr.-Ing. Tomas Smetana (CTO) eröffnen die E-Drive Solution Labs. ebm-papst

30 Millionen Euro für Standort Mulfingen

Rund 30 Millionen Euro hat das neue "E-Drive Solution Labs" in seinen zwei Jahren Bauzeit gekostet. Für den Vorstandsvorsitzenden Klaus Geißdörfer ein großes Bekenntnis zum Standort Mulfingen und eine Möglichkeit, das Know-how vor Ort zu bündeln. Denn gerade mit dem Thema künstliche Intelligenz sieht Geißdörfer mit dem entstehenden Innovationspark für künstliche Intelligenz (IPAI) in Heilbronn in (fast) unmittelbarer Nachbarschaft große Chancen für die Zukunft.