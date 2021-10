Ebm-Papst bekommt neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung

Der Ventilatorenhersteller Ebm-Papst mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis) bekommt einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Klaus Geißdörfer übernimmt das Amt Anfang November, teilte das Unternehmen mit. Klaus Geißdörfer war zuletzt Geschäftsführer bei ONE LOGIC, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz. Zuvor war der 47-Jährige unter anderem bei den Automobilzulieferern ZF Friedrichshafen und Schaeffler tätig. Nach dem Weggang des früheren Ebm-Papst-Chefs Thomas Brandl hatte Thomas Wagner vorübergehend die Führung des Unternehmens übernommen. Er wird jetzt wieder wie geplant Stellvertreter. Mit Klaus Geißdörfer leitet das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Generationswechsel an der Unternehmensspitze ein und will den Digitalisierungs- und Globalisierungsprozess weiter vorantreiben.