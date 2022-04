Falsch befüllte Tanksäulen - Geschädigte gesucht

Nach einer Panne mit falsch befüllten Tanksäulen sucht eine Tankstelle in Eberstadt (Kreis Heilbronn) jetzt die geschädigten Kunden. Am Montag hatte ein Spediteur die unterirdischen Tanks mit Adblue verunreinigt, schreiben der Betreiber in den sozialen Netzwerken. Bisher sei noch nicht bekannt, wie hoch der Schaden ist. In seinem Post ruft der Tankstellenbetreiber geschädigte Kunden auf, sich zu melden. Außerdem werde derzeit die Videoüberwachung ausgewertet, damit Autofahrer anhand der Kennzeichen ermittelt und benachrichtigt werden können, heißt es weiter. Dies könne aber einige Tage dauern. Für Dieselkunden gab der Betreiber inzwischen Entwarnung, sie seien nicht betroffen.