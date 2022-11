Olympiaturner Gienger: Fußballer werden bei WM keine Freude haben

per Mail teilen

Vor dem Start der deutschen Nationalmannschaft in die Fußball-WM zieht der Ex-Olympiaturner Eberhard Gienger einen Vergleich zu seinen Erfahrungen. Der fällt nicht gut aus.

Am frühen Mittwochnachmittag steht das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar an. Eberhard Gienger, gebürtiger Künzelsauer (Hohenlohekreis) und ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter sowie Olympiaturner und Reck-Weltmeister 1974, glaubt nicht, dass den Spielern das Turnier Freude machen werde.

Gienger sagte dem SWR Studio Heilbronn, er hatte als Athlet immer das Gefühl, eine WM oder Olympische Spiele hätten ihm Freude bereitet oder nicht. Mit Blick auf die aktuelle Fußball-WM glaube er nicht, dass sie den Teilnehmern Freude bereiten werde, man sollte das als Anlass nehmen, künftige Weltmeisterschaften von vornherein besser zu gestalten.

Gienger: DFB Schuld an der Kapitänsbinden-Misere

Beim Spiel gegen Japan tritt Torwart Manuel Neuer auf Druck der FIFA ohne die zuvor angekündigte Kapitänsbinde an, die laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) ein Zeichen für die Einhaltung von Menschenrechten setzen sollte. Eberhard Gienger sieht bei dieser Kontroverse Fehler beim DFB.