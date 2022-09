"Earth Night": Licht aus in Künzelsau und Neckarsulm

per Mail teilen

Bei der weltweiten Aktion "Earth Night" sollen Freitagnacht Städte, Gemeinden und Privathaushalte die Lichtverschmutzung eindämmen - indem sie das Licht auslassen.

In der Region nehmen unter anderem Künzelsau (Hohenlohekreis) und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) an der Aktion "Earth Night" teil. Die Städte und auch Privathaushalte werden nachts die Außenbeleuchtung eindämmen, um Lichtverschmutzung zu reduzieren. Der Naturschutzbund (NABU) in Baden-Württemberg begrüßt die Aktion als Zeichen für Klima- und Artenschutz, denn zu viel Licht nachts schade auch vielen Tieren.

Beleuchtung wegen Energiesparverordnung schon eingeschränkt

Der Unterschied von der "Earth Night" zu normalen Nächten ist dabei in diesem Jahr nicht so groß. Denn durch die seit Anfang des Monats geltende Energiesparverordnung bleiben viele Lichter in den Innenstädten ohnehin aus. Zur "Earth Night" wird das noch mal erweitert: Künzelsau etwa schränkt die Beleuchtung zwischen 22 und 6 Uhr ein - statt wie sonst zwischen Mitternacht und 5 Uhr. Auch die Stadt Neckarsulm beteiligt sich und ruft Privatpersonen auf, ebenfalls auf Außenbeleuchtung zu verzichten oder wenigstens die Rollläden zu schließen.