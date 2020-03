per Mail teilen

Bei einem Unfall in Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) hat sich ein E-Scooter-Fahrer am Freitagabend schwer verletzt. Nach Polizeiangaben wollte der wohl stark alkoholisierte 59-Jährige auf den Bürgersteig fahren und stürzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Polizei Crailsheim sucht Zeugen