Bringen die neuen Regeln für E-Scooter in Heilbronn etwas?

Seit September gelten für E-Scooter in Heilbronn neue Regeln. Seitdem können sie nicht mehr überall abgestellt werden. Hat sich die Situation in der Stadt verbessert?

Die Idee schien gut: Strengere Regeln sollten verhindern, dass die Stadtflitzer in Heilbronn im Weg oder am Straßenrand stehen und herumliegen, manchmal sogar in der Hecke oder im Neckar. Doch auch nach über drei Monaten scheint sich wenig getan zu haben. Und die Stadt gibt zu: Beschwerden gehen weiterhin ein - vor allem dann, wenn E-Scooter Verkehrswege oder Einfahrten blockieren. Denn eine angemessene Kontrolle ist derzeit oftmals noch nicht möglich, sagt die Leiterin des Amts für Straßenwesen, Christiane Ehrhardt.

Derzeit lassen sich noch nicht alle Regeln kontrollieren, zum Beispiel Fahrzeuge, die über eine gewissen Zeitraum ungenutzt an einem Ort stehen. Daran arbeiten wir aber.

Park- und Parkverbotszonen bereits ausgewiesen?

Die Stadt hat sogenannte Park- und Parkverbotszonen definiert. Die erlaubten Parkzonen seien speziell markiert und mit Schildern versehen, so die Stadtverwaltung. Ebenso die Parkverbotszonen: Stellt ein Nutzer oder eine Nutzerin den E-Scooter zum Beispiel in einer Parkverbotszone ab, kann die Miete des Geräts nicht beendet werden - der Scooter oder das Fahrrad muss andernorts abgestellt werden. Auch in der App, die für die Nutzung gebraucht wird, seien die erlaubten Park- und Verbotszonen markiert, heißt es.

Die klar definierten Zonen seien aber noch nicht im Detail beim Anbieter "Tier" angekommen. "Darauf warten wir noch", sagte Pressesprecher Patrick Grundmann dem SWR. Seit September steht der Anbieter "Tier" in Heilbronn alleine unter Vertrag - mit 600 E-Rollern und 300 E-Bikes. Dass es jetzt nur noch einen Anbieter gibt, hat Vorteile, so die Stadt weiter. "Durch die Reduktion der Anbietanzahl konnte der Aufwand im Beschwerdemanagement gesenkt und die Umsetzung neuer Regelungen - wie Sperrzonen - beschleunigt werden", sagt Christiane Ehrhardt.

"Reaktionszeit deutlich verkürzt"

"Tier" muss sich künftig auch an weitere strengere Auflagen halten, beispielsweise ungenutzte, nicht verkehrstüchtige oder falsch abgestellte Fahrzeuge schneller entfernen. Dies klappe laut Stadt besser als früher.