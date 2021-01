In Neckarsulm startet am Montag ein E-Scooter-Verleihsystem. Die drei Anbieter Bird, Tier und Zeus verleihen insgesamt 300 E-Scooter. Pro Standort werden in einem Umkreis von 50 Metern maximal drei Fahrzeuge bereitgestellt, an Orten wie dem Bahnhof sind es mehr. Die Stadt Neckarsulm möchte damit die Angebote des ÖPNV ergänzen und den motorisierten Stadtverkehr verringern. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Straßenverkehrsordnung auch für E-Scooter-Fahrer gilt. Die E-Scooter-Anbieter Bird, Tier und Zeus sind bereits seit Ende des vergangenen Jahres in Heilbronn vertreten.